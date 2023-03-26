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В Турции оценили ущерб промышленности от землетрясений

В Турции оценили ущерб промышленности от землетрясений Землетрясения 6 февраля нанесли промышленным предприятиям страны ущерб в $9 млрд, или 170 млрд турецких лир.
В регионе
26 марта 2023 г. 19:51
В Турции оценили ущерб промышленности от землетрясений

Землетрясения 6 февраля нанесли промышленным предприятиям страны ущерб в $9 млрд, или 170 млрд турецких лир.

Как передает Report, об этом министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк написал в Twitter.

Глава ведомства заявил, что в результате землетрясений около 5,6 тыс. предприятий в 34 промзонах получили значительные или средние повреждения. Остальные 34 тыс. предприятий страны продолжают работать.

Совокупный ущерб от землетрясений в Минфине Турции оценили в $105 млрд, или 2 трлн турецких лир.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, подземные толчки привели к разрушениям и в соседних странах, в том числе в Сирии. Отголоски землетрясения дошли до стран Центральной Азии и Ближнего Востока. Впоследствии страну сотрясали свыше 100 тыс. афтершоков. Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 50 тыс. человек. Среди жертв - более 6,6 тыс. иностранцев.

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