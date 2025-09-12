Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    В Турции обрушилась угольная шахта, два человека остаются под завалом

    В регионе
    • 12 сентября, 2025
    • 20:49
    В провинции Денизли в Турции обрушилась угольная шахта, два человека остаются под завалом.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, инцидент произошел в районе Аджипаям.

    На место происшествия прибыли спасатели, полиция, скорая помощь и сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям.

    По словам губернатора провинции Омера Фарука Джошкуна, погибших нет.

    "Мы смогли установить связь с двумя людьми, оказавшимися под завалом. Ведутся работы по их спасению", - сказал он.

