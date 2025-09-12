В провинции Денизли в Турции обрушилась угольная шахта, два человека остаются под завалом.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, инцидент произошел в районе Аджипаям.

На место происшествия прибыли спасатели, полиция, скорая помощь и сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям.

По словам губернатора провинции Омера Фарука Джошкуна, погибших нет.

"Мы смогли установить связь с двумя людьми, оказавшимися под завалом. Ведутся работы по их спасению", - сказал он.