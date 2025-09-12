В Турции обрушилась угольная шахта, два человека остаются под завалом
В регионе
- 12 сентября, 2025
- 20:49
В провинции Денизли в Турции обрушилась угольная шахта, два человека остаются под завалом.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, инцидент произошел в районе Аджипаям.
На место происшествия прибыли спасатели, полиция, скорая помощь и сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям.
По словам губернатора провинции Омера Фарука Джошкуна, погибших нет.
"Мы смогли установить связь с двумя людьми, оказавшимися под завалом. Ведутся работы по их спасению", - сказал он.
