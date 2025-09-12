İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    • 12 sentyabr, 2025
    • 20:34
    Türkiyədə mədən çöküb, iki nəfər torpaq altında qalıb

    Türkiyənin Denizli vilayətində bir mədəndə çökmə əmələ gəlib. 

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə Acıpayam rayonunda qeydə alınıb.

    Hadisə yerinə xilasedicilər, polis, təcili tibbi yardım və Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsinin (AFAD) əməkdaşları cəlb olunub.

    Məlumata görə, iki nəfər belinə qədər torpaq altında qalıb.

    Vilayət valisi Ömer Faruk Coşkunun sözlərinə görə, həlak olan yoxdur: "Torpaq altında qalan iki nəfərlə əlaqə yarada bilmişik. Onların xilas edilməsi istiqamətində işlər aparılır".

    В Турции обрушилась угольная шахта, два человека остаются под завалом

