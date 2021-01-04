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В Турции обнаружили 2 500-летний храм Афродиты

В Турции обнаружили 2 500-летний храм Афродиты Группа ученых и археологов обнаружила останки 2 500-летнего храма Афродиты на полуострове Урла-Чешме на западе Турции.
В регионе
4 января 2021 г. 00:15
В Турции обнаружили 2 500-летний храм Афродиты

Группа ученых и археологов обнаружила останки 2 500-летнего храма Афродиты на полуострове Урла-Чешме на западе Турции.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Sabah.

После обследования территории, охватывающие части районов Урла, Чешме и Сеферихисар в Измире, было обнаружено 35 древних поселений, в том числе 16 из периода позднего неолита. Среди них были руины храма Афродиты, датируемого VI-м веком до нашей эры.

По словам археолога Элиф Копарал из университета искусств имени Мимара Синана, которая возглавляла раскопки, в то время древнегреческая богиня любви, красоты и страсти была одной из самых почитаемых.

"Это захватывающие и впечатляющее открытие", - подчеркнула Копарал.

Она также отметила, что вместе с командой на протяжении тех нескольких лет, пока шли раскопки, сотрудничала с местными жителями. Они помогли защитить ценные артефакты от контрабандистов и нелегальных охотниками за сокровищами.

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