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    В Турции обезврежены 10 человек, планировавших теракт

    Еще 4 террориста сдались военным в районе Силпи

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Турции обезвредили 10 человек, планировавших теракт, еще 4 сами сдались военным.

    Как передает Report со ссылкой на ajanshaber, информацию об этом распространил Генштаб ВС Турции.

    Три террориста были обезврежены в районе Чукурджа провинции Хаккари Турции при попытке нападения на воинскую часть.

    В информации сообщается, что в результате антитеррористической операции в районе Эрух провинции Сиирт, 7 террористов были уничтожены атакой с воздуха.

    4 террориста, сбежавшие из лагеря террористов на севере Ирака, сдались военным в районе Силпи турецкой провинции Ширнак.

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