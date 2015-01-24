​В Турции объявлен траур в связи со смертью короля Саудовской Аравии

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Турецкие власти заявили о том, что в субботу, 24 января, в стране будет объявлен национальный траур в связи с кончиной короля Саудовской Аравии Абдаллы.

Как сообщает Report со ссылкой на Today's Zaman, об этом заявил премьер-министр Турции.

Как сообщается, по всей стране и в ее зарубежных представительствах будут приспущены флаги.

Ранее стало известно, что король Саудовской Аравии Абдалла бин Абдель Азиз ас-Сауд похоронен в безымянной могиле в Эр-Рияде.