В Турции не планируют вводить комендантский час в выходные

Власти Турции не рассматривают на данном этапе возможность возвращения круглосуточного комендантского часа по выходным и праздничным дням в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом.

Власти Турции не рассматривают на данном этапе возможность возвращения круглосуточного комендантского часа по выходным и праздничным дням в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщил в четверг турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

"Сообщения в социальных сетях касательно [возможности введения в выходные] комендантского часа не соответствуют действительности. В нашей повестке ничего подобного нет и быть не может", - сказал глава МВД журналистам в ходе проводимой в Турции самой масштабной проверки соблюдения противоэпидемических правил.