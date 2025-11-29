Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Турции назначили нового замглавы Минобороны

    В регионе
    • 29 ноября, 2025
    • 07:35
    Салих Айхан назначен заместителем министра национальной обороны Турции.

    Как передает Report, соответствующий документ за подписью турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана размещен на портале официальной информации Resmi Gazete.

    Отметим, что С. Айхан ранее занимал должность губернатора Сивасской и Шанлыурфинской провинций.

    Türkiyə milli müdafiə nazirinə yeni müavin təyin edilib
