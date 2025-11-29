В Турции назначили нового замглавы Минобороны
29 ноября, 2025
- 07:35
Салих Айхан назначен заместителем министра национальной обороны Турции.
Как передает Report, соответствующий документ за подписью турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана размещен на портале официальной информации Resmi Gazete.
Отметим, что С. Айхан ранее занимал должность губернатора Сивасской и Шанлыурфинской провинций.
07:35
