Türkiyə milli müdafiə nazirinə yeni müavin təyin edilib
Region
- 29 noyabr, 2025
- 06:24
Türkiyə milli müdafiə nazirinə yeni müavin təyin edilib.
"Report" "Resmi Gazete"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla Salih Ayhan milli müdafiə nazirinə müavin təyin olunub.
Qeyd edək ki, S. Ayhan Sivas və Şanlıurfa vilayətlərinin rəhbəri olub.
