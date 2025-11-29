İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Türkiyə milli müdafiə nazirinə yeni müavin təyin edilib

    Region
    • 29 noyabr, 2025
    • 06:24
    Türkiyə milli müdafiə nazirinə yeni müavin təyin edilib

    Türkiyə milli müdafiə nazirinə yeni müavin təyin edilib.

    "Report" "Resmi Gazete"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla Salih Ayhan milli müdafiə nazirinə müavin təyin olunub.

    Qeyd edək ki, S. Ayhan Sivas və Şanlıurfa vilayətlərinin rəhbəri olub.

    Türkiyə milli müdafiə naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan

    Son xəbərlər

    06:45

    NYP: Yermak cəbhəyə gedəcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    06:24

    Türkiyə milli müdafiə nazirinə yeni müavin təyin edilib

    Region
    05:56

    "Bloomberg": Avropa İttifaqı ABŞ-nin sülh planı üzrə danışıqların bir çox aspektindən xəbərsizdir

    Digər ölkələr
    05:27
    Foto

    Türkiyədə çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan iki cinayətkar qrupun 73 üzvü saxlanılıb

    Region
    04:53

    KİV: Ruanda və Konqo liderləri Vaşinqtonda sülh müqaviləsi imzalayacaqlar

    Digər ölkələr
    04:28

    ABŞ bütün sığınacaq müraciətlərinə baxışı dayandırıb

    Digər ölkələr
    03:53

    Böyük aviaşirkətlər "Airbus" təyyarələrindəki problemlərə görə gecikmələrlə üzləşib

    Digər ölkələr
    03:18

    KİV: "Rosneft"in xalis mənfəəti ilk doqquz ayda 70% azalıb

    Energetika
    02:44
    Foto

    Qara dənizdə zərbə alan tankerdəki heyət gəmini tərk etməyib - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti