 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Турции назначено вознаграждение за помощь в поимке террористов

    Анонимность предоставивших информацию лиц будет гарантирована

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Турции будет выдаваться денежное вознаграждение за помощь в поимке обвиняемых по соответствующей статье закона о борьбе с терроризмом, выдачу их местонахождения, или информации о личности террориста.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, решение об этом принято министерством внутренних дел страны.

    По информации, сумма вознаграждения будет устанавливаться Комиссией по вознаграждению и не превысит 200 тысяч лир (72 тысячи манатов).

    Министерство внутренних дел на основании представления Комиссии по вознаграждению может увеличить сумму вознаграждения до 20 раз в зависимости от информации о руководителях террористических группировок или же ущерба, который может быть нанесен обществу.

    Анонимность предоставивших информацию лиц будет гарантирована.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi