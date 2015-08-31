В Турции назначено вознаграждение за помощь в поимке террористов

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Турции будет выдаваться денежное вознаграждение за помощь в поимке обвиняемых по соответствующей статье закона о борьбе с терроризмом, выдачу их местонахождения, или информации о личности террориста.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, решение об этом принято министерством внутренних дел страны.

По информации, сумма вознаграждения будет устанавливаться Комиссией по вознаграждению и не превысит 200 тысяч лир (72 тысячи манатов).

Министерство внутренних дел на основании представления Комиссии по вознаграждению может увеличить сумму вознаграждения до 20 раз в зависимости от информации о руководителях террористических группировок или же ущерба, который может быть нанесен обществу.

Анонимность предоставивших информацию лиц будет гарантирована.