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    ​В Турции накануне G20 уничтожили 4 боевиков ИГИЛ

    Две машины с боевиками ИГИЛ обстреляли бронированный автомобиль турецкой армии

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Войска Турции накануне саммита G20 уничтожили четырех боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в юго-восточной провинции Газиантеп.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники в оборонной сфере.

    Сообщается, что вчера, 14 ноября, две машины с боевиками ИГИЛ двинулись к бронированной машине, принадлежащей турецкой армии. Солдат предупредил их о необходимости остановиться, в ответ на что террористы обстреляли автомобиль.

    Турецкие солдаты открыли ответный огонь, в результате которого были убиты четыре боевика в одной из машин. В то же время второй автомобиль с неизвестным количеством террористов внутри скрылся с места происшествия.

    Отметим, 15-16 ноября в Анталье пройдет саммит "большой двадцатки" (G20). Президент Франции Франсуа Олланд в связи с произошедшими 13 ноября 2015 г., терактами в Париже отменил поездку на саммит G20. Вместо Олланда на саммит поедут министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус и министр финансов Мишель Сапен.

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