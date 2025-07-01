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В Турции начали расследование в отношении журнала за карикатуру на пророка

В Турции начали расследование в отношении журнала за карикатуру на пророка Генеральная прокуратура Стамбула возбудила расследование в отношении популярного турецкого сатирического журнала Leman из-за публикации карикатуры на пророка Мухаммеда.
В регионе
1 июля 2025 г. 02:17
В Турции начали расследование в отношении журнала за карикатуру на пророка

Генеральная прокуратура Стамбула возбудила расследование в отношении популярного турецкого сатирического журнала Leman из-за публикации карикатуры на пророка Мухаммеда.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TRT, автор карикатуры задержан.

"Генпрокуратура Стамбула в соответствии со статьей 216 Уголовного кодекса Турции начала судебное расследование по факту публичного оскорбления чувств верующих в связи с опубликованной в журнале карикатурой на пророка Мухаммеда. Никакая свобода не дает права так отвратительно глумиться над святынями", - сообщил на своей странице в Х глава Минюста Турции Йылмаз Тунч.

Он указал, что "карикатурное изображение пророка Мухаммеда или в целом попытки изобразить его наносят вред не только религиозным ценностям, но и общественному спокойствию". "В отношении этой провокации, которая игнорирует убеждения миллионов мусульман, будут незамедлительно приняты необходимые правовые меры", - добавил министр.

Как сообщает телеканал, задержан автор карикатуры. Прокуратура получила санкцию на задержание четырех сотрудников редакции Leman.

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