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В Турции началась вакцинация населения от коронавируса

В Турции началась вакцинация населения от коронавируса На данном этапе прививку сделают лицам старше 65 лет
В регионе
14 января 2021 г. 11:38
В Турции началась вакцинация населения от коронавируса
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В Турции начался первый этап вакцинации населения от коронавируса, передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

На этом этапе прививку сделают лицам старше 65 лет. Рано утром машины-рефрижераторы, сопровождаемые полицией, привезли в больницы вакцины.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил, что 14 января начнется вакцинация медицинских работников. Власти также сообщили, что заключили контракт на 50 млн доз вакцины с китайской Sinovac.

В Турции коронавирусом заразились 2 355 839, выздоровели 2 227 927, скончались 23 325 человек.

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