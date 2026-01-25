В Турции на церемонии помолвки 46 человек отравились угарным газом

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    • 25 января, 2026
    • 08:15
    В турецкой Малатье более 40 человек, участвовавших в церемонии помолвки, отравились угарным газом.

    Как передает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент произошел в банкетном зале, расположенном в квартале Ордузу района Батталгази.

    По имеющейся информации, во время мероприятия гости начали чувствовать себя плохо. Прибывшие на место медики установили, что причиной недомогания стало отравление угарным газом.

    Губернатор Малатьи Седдар Явуз опубликовал заявление в связи с происшествием на своей странице в социальных сетях:

    "В результате отравления угарным газом, произошедшего в банкетном зале в районе Батталгази, 113 наших граждан были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. Установлено, что их общее состояние удовлетворительное, и на данный момент часть пострадавших уже начала выписываться домой. По факту происшествия начато расследование в отношении виновных лиц. Передаю нашим соотечественникам самые искренние пожелания и желаю им скорейшего выздоровления".

