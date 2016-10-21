В Турции мужчина, недовольный раздачей рекламных буклетов, начал стрельбу

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Четыре человека получили ранения в городе Трабзон на северо-востоке Турции в результате стрельбы после ссоры между двумя группами местных жителей из-за раздачи рекламных буклетов центра эпиляции.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet, группа людей распространяла рекламные буклеты на одной из улиц города, что вызвало недовольство нескольких посетителей уличного кафе, которые потребовали прекратить раздачу "нечестивых" листовок.

В ходе вспыхнувшей потасовки один из недовольных раздачей буклетов произвел несколько выстрелов из пистолета. Ранения в ноги получили четверо случайных прохожих. Они госпитализированы, угрозы для их жизней нет.

Полиция ведет расследование инцидента, на месте происшествия изъяты записи с камер видеонаблюдения. Ведется розыск человека, открывшего стрельбу.