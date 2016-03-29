Члены РПК похитили активиста правящей партии

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) похитили в провинции Диярбакыр руководителя отделения правящей Партии справедливости и развития в городе Испир провинции Эрзурум Салиха Зеки Четинкайя.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Курдские повстанцы остановили машину, в которой ехал Четинкайя, на трассе Диярбакыр - Бингель в районе города Лидже. Сначала они попытались вести пропаганду РПК, а затем потребовали у водителя и пассажиров предъявить документы. Узнав, что в их руки попал партийный активист, они вывели его из машины, завязали ему глаза и увезли в неизвестном направлении, отпустив двух его спутников. Никаких требований в обмен на освобождение Четинкайя РПК пока не выдвигала.