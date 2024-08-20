В Турции конфискованы тысячи единиц незаконного оружия

В результате широкомасштабной операции Mercek-23, проведенной в 81 провинции Турции в течение 5 дней, были конфискованы тысячи единиц незаконно хранимого огнестрельного оружия.

В результате широкомасштабной операции Mercek-23, проведенной в 81 провинции Турции в течение 5 дней, были конфискованы тысячи единиц незаконно хранимого огнестрельного оружия.

Как сообщает Report, об этом министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

По его данным, в общей сложности изъято 2 269 единиц оружия, в том числе 1 289 пистолетов, 32 длинноствольных ружья и пр. Больше всего незаконного оружия было изъято в Стамбуле.

В общей сложности задержаны 127 человек.