В Турции изымают номерные знаки FG из-за схожести с инициалами Гюлена

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Турецкие власти начали в понедельник изымать номерные знаки у автомобилей, в номере которых встречается сочетание FG.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Cumhuriyet, оно является инициалами обвиняемого Анкарой в организации мятежа Фетхуллаха Гюлена.

Главное управление по безопасности Турции начало изымать все номерные знаки, содержащие сочетание FG, выпущенные с 2014 года. Решение касается как личных автомобилей, так и транспортных средств, принадлежащих государственным служащим.