В Турции изъята самая крупная за историю страны партия наркотиков

В результате операции, проведенной за последнюю неделю в порту Мерсин на юге Турции, изъяты из оборота 1 тонна 763 кг наркотических веществ.

В результате операции, проведенной за последнюю неделю в порту Мерсин на юге Турции, изъяты из оборота 1 тонна 763 кг наркотических веществ.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, информацию распространило Министерство торговли Турции.

По информации, сотрудники Службы таможенной охраны на минувшей неделе впервые в истории Турции изъяли в Мерсине 1,3 тонн кокаина. Минувшим днем были обнаружены и изъяты 463 кг кокаина. В итоге за одну неделею были изъяты из оборота 1 тонна 763 кг наркотических веществ.