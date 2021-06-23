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В Турции изъята самая крупная за историю страны партия наркотиков

В Турции изъята самая крупная за историю страны партия наркотиков В результате операции, проведенной за последнюю неделю в порту Мерсин на юге Турции, изъяты из оборота 1 тонна 763 кг наркотических веществ.
В регионе
23 июня 2021 г. 13:29
В Турции изъята самая крупная за историю страны партия наркотиков

В результате операции, проведенной за последнюю неделю в порту Мерсин на юге Турции, изъяты из оборота 1 тонна 763 кг наркотических веществ.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, информацию распространило Министерство торговли Турции.

По информации, сотрудники Службы таможенной охраны на минувшей неделе впервые в истории Турции изъяли в Мерсине 1,3 тонн кокаина. Минувшим днем были обнаружены и изъяты 463 кг кокаина. В итоге за одну неделею были изъяты из оборота 1 тонна 763 кг наркотических веществ.

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Версия на английском языке Turkey makes historic cocaine bust in Mersin Port
Версия на азербайджанском языке Türkiyə tarixində ən çox kokain ələ keçirilib

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