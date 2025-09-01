    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    В Турции из-за взрыва на предприятии по производству взрывчатки пострадали 10 человек

    В регионе
    • 01 сентября, 2025
    • 20:57
    В Турции из-за взрыва на предприятии по производству взрывчатки пострадали 10 человек

    На предприятии по производству взрывчатых веществ в районе Чине турецкой провинции Айдын произошел взрыв.

    Как сообщает Report со ссылкой на газету Türkiye, в результате инцидента пострадали 10 человек.

    По словам губернатора Айдына Якупа Джанболата, машина, перевозившая взрывчатое вещество, опрокинулась, после чего произошел взрыв. Он также сообщил, что состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

    По факту начато расследование.

    Турция   взрыв   пострадавшие   провинция  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Türkiyədə partlayıcı maddələr istehsal edən müəssisədə partlayış olub, 10 nəfər yaralanıb
    Английская версия Английская версия
    Explosion at explosives factory in Türkiye injures 10

    Последние новости

    22:27

    В трех провинциях Турции бушуют лесные пожары

    В регионе
    22:18

    Минтранс РФ: В Иране ж/д линию Решт - Астара будут строить российские компании

    Инфраструктура
    22:15

    Глава МИД Великобритании подтвердил планы признать Палестину

    Другие страны
    22:04

    В Лянкяране автомобиль сбил насмерть велосипедиста

    Происшествия
    21:57

    Посол Пакистана в Баку: Политика премьера Индии угрожает безопасности на Кавказе и за его пределами

    Внешняя политика
    21:55

    Определились соперники азербайджанских команд по мини-футболу в Лиге чемпионов

    Футбол
    21:47

    На экс-премьера Чехии напали на митинге

    Другие страны
    21:36

    Кобахидзе: Некоторые НПО в Грузии ведут антигосударственную деятельность

    В регионе
    21:30

    Нападающий сборной Грузии перешел в клуб Ла Лиги

    Футбол
    Лента новостей