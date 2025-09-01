В Турции из-за взрыва на предприятии по производству взрывчатки пострадали 10 человек
- 01 сентября, 2025
- 20:57
На предприятии по производству взрывчатых веществ в районе Чине турецкой провинции Айдын произошел взрыв.
Как сообщает Report со ссылкой на газету Türkiye, в результате инцидента пострадали 10 человек.
По словам губернатора Айдына Якупа Джанболата, машина, перевозившая взрывчатое вещество, опрокинулась, после чего произошел взрыв. Он также сообщил, что состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное.
По факту начато расследование.
