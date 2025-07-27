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В Турции из-за лесного пожара эвакуировали около 2 тысяч человек

В Турции из-за лесного пожара эвакуировали около 2 тысяч человек Число эвакуированных из-за лесного пожара жителей турецкой провинции Бурса достигло почти двух тысяч.
В регионе
27 июля 2025 г. 11:11
В Турции из-за лесного пожара эвакуировали около 2 тысяч человек

Число эвакуированных из-за лесного пожара жителей турецкой провинции Бурса достигло почти двух тысяч.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, пожар вспыхнул в субботу вечером в горах у районов Гюрсу и Кестель, огонь быстро разросся из-за сильного ветра.

В самом городе-миллионнике Бурсе выпал пепельный дождь.

"Эвакуированы 1 тысяча 765 жителей 480 домов деревень Карахыдыр, Игдир, Авданджык", - сообщило руководство провинции в пресс-релизе.

В свою очередь министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу сообщил на брифинге, что пожар в Гюрсу удалось локализовать, но речи о полной его ликвидации не идет. По его данным, в тушении пожара задействованы около 1,8 тысячи пожарных и почти 500 транспортных средств.
Движение по перекрытой ранее ключевой трассе Бурса-Анкара возобновлено.

Префект района Гюрсу Мустафа Ышык сообщил, что в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, что также в субботу власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей ряда районов в провинциях Мерсин и Карабюк из-за масштабных лесных пожаров на фоне аномальной жары.

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