В Турции двое азербайджанских рабочих упали в шахту лифта, есть погибший
В регионе
- 29 октября, 2025
- 06:18
В турецком городе Игдыр двое рабочих азербайджанского происхождения пострадали, упав в шахту лифта на стройплощадке.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент был зафиксирован в районе Топджулар.
По предварительной информации рабочие Бабак Н. и Сянан Ф. получили травмы после падения. На место происшествия прибыли сотрудники управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Пострадавшие были эвакуированы и доставлены в Государственную больницу города. Несмотря на усилия врачей, Бабак Н. от полученных тяжёлых травм скончался. Лечение второго пострадавшего продолжается.
По факту ведется расследование.
Последние новости
06:18
В Турции двое азербайджанских рабочих упали в шахту лифта, есть погибшийВ регионе
05:52
Месси поделился воспоминаниями об Аргентине и БарселонеФутбол
05:26
Посол США в Мексике вызван в МИД после уничтожения лодок американскими военнымиДругие страны
04:49
В ближайшее время начнет работу американо-азербайджанская стратегическая рабочая группа - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
04:31
США планируют создать первые рабочие группы с Азербайджаном и Арменией до конца года - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
03:44
Кянан Хейбатов: Успех на чемпионате мира U23 - заслуженный результатИндивидуальные
03:18
Хетаг Газюмов подвел итоги выступления сборной Азербайджана на чемпионате мира U23Индивидуальные
03:09
Постпред США при НАТО: Украине вскоре передадут вооружение на сумму $2 млрдДругие страны
02:47