    В Турции двое азербайджанских рабочих упали в шахту лифта, есть погибший

    В регионе
    • 29 октября, 2025
    • 06:18
    В Турции двое азербайджанских рабочих упали в шахту лифта, есть погибший

    В турецком городе Игдыр двое рабочих азербайджанского происхождения пострадали, упав в шахту лифта на стройплощадке.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, инцидент был зафиксирован в районе Топджулар.

    По предварительной информации рабочие Бабак Н. и Сянан Ф. получили травмы после падения. На место происшествия прибыли сотрудники управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

    Пострадавшие были эвакуированы и доставлены в Государственную больницу города. Несмотря на усилия врачей, Бабак Н. от полученных тяжёлых травм скончался. Лечение второго пострадавшего продолжается.

    По факту ведется расследование.

