​В Турции должностное лицо выздоровело от коронавируса

Губернатор турецкого города Кыркларели Осман Билгин, заразившийся коронавирусом три недели назад, выписан домой из больницы.

Как передает Report со ссылкой на İHA, результат теста на коронавирус чиновника оказался отрицательным.

Сообщается, что выздоровевший от коронавируса 42-летний О.Билгин сдал кровь для лечения больных методом плазмафареза.

По официальным данным, Турция обошла по числу зараженных Иран и Китай. В этой стране число заразившихся коронавирусом составляет 86 306 человек, из которых 11 976 выздоровели, а 2 017 – стали жертвами вируса.