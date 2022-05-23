В Турции число заражений коронавирусом за сутки снизилось до 905

Суточное число заражений коронавирусной инфекцией в Турции снизилось до менее, чем тысячи. Если такая статистика сохранится минимум в течение трех дней, в стране отменят последние антиковидные ограничения.

Суточное число заражений коронавирусной инфекцией в Турции снизилось до менее, чем тысячи. Если такая статистика сохранится минимум в течение трех дней, в стране отменят последние антиковидные ограничения.

Как передает Report , об этом сообщил в понедельник глава Минздрава Фахреттин Коджа.

"Настал день, который мы долгое время ждали. Число заражений за сутки уменьшилось ниже тысячи, до 905. Умерли пять человек. Если число заражений в течение трех дней будет меньше тысячи, ношение масок в общественном транспорте станет свободным, а не обязательным", - написал глава Минздрава в социальной сети Twitter.