В Турции четыре человека погибли при очистке колодца

В турецкой провинции Диярбакыр при очистных работах в неиспользуемом колодце погибли четыре человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, инцидент произошел в районе Чермик.

Причиной гибели стало отравление людей после запуска генератора.

В настоящее время ведутся работы по извлечению тел.