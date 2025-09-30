В Турции четыре человека погибли при очистке колодца
В турецкой провинции Диярбакыр при очистных работах в неиспользуемом колодце погибли четыре человека.
Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, инцидент произошел в районе Чермик.
Причиной гибели стало отравление людей после запуска генератора.
В настоящее время ведутся работы по извлечению тел.
