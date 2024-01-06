В Турции конфискована 1 тонна 340 кг наркотиков, задержаны 364 человека
В Турции конфискована 1 тонна 340 кг наркотиков, задержаны 364 человекаПравоохранительные органы Турции провели операцию под названием "Narkogüç-42" против производителей и продавцов наркотиков в 46 провинциях страны.
Правоохранительные органы Турции провели операцию под названием "Narkogüç-42" против производителей и продавцов наркотиков в 46 провинциях страны.
Как сообщает Report, об этом сказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
По его словам, в результате операции конфискована 1 тонна 340 кг наркотических средств.
Министр отметил, что задержаны 364 человека, подозреваемые в производстве и сбыте наркотиков.
"Uyuşturucu Madde İmalatçılarına" ve "Bunların Satışını Yapanlar" ile "Sokak Satıcılarına" yönelik İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-42” Operasyonlarında; Ton kg uyuşturucu madde ele geçirildi Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı️