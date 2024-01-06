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В Турции конфискована 1 тонна 340 кг наркотиков, задержаны 364 человека

В Турции конфискована 1 тонна 340 кг наркотиков, задержаны 364 человека Правоохранительные органы Турции провели операцию под названием "Narkogüç-42" против производителей и продавцов наркотиков в 46 провинциях страны.
В регионе
6 января 2024 г. 10:23
В Турции конфискована 1 тонна 340 кг наркотиков, задержаны 364 человека

Правоохранительные органы Турции провели операцию под названием "Narkogüç-42" против производителей и продавцов наркотиков в 46 провинциях страны.

Как сообщает Report, об этом сказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, в результате операции конфискована 1 тонна 340 кг наркотических средств.

Министр отметил, что задержаны 364 человека, подозреваемые в производстве и сбыте наркотиков.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə 1 ton 340 kq narkotik müsadirə edilib, 364 nəfər saxlanılıb

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