В Турции конфискована 1 тонна 340 кг наркотиков, задержаны 364 человека

Правоохранительные органы Турции провели операцию под названием "Narkogüç-42" против производителей и продавцов наркотиков в 46 провинциях страны.

Правоохранительные органы Турции провели операцию под названием "Narkogüç-42" против производителей и продавцов наркотиков в 46 провинциях страны.

Как сообщает Report, об этом сказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, в результате операции конфискована 1 тонна 340 кг наркотических средств.

Министр отметил, что задержаны 364 человека, подозреваемые в производстве и сбыте наркотиков.