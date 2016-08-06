Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В Турции будут созданы службы внутренней и внешней разведки.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, руководитель Национальной разведывательной организации (НРО) Турции Хакан Фидан проводит обмен мнениями в связи с данным вопросом с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Согласно информации, обе структуры планируется передать в ведомство Администрации президента Турции.

Также сообщается, что часть Национальной разведывательной организации, разведслужбы полиции и жандармерии будет объединена в единую организацию и будет сформирован Совет безопасности и разведки (СБР). В то же время, в ведомство этой структуры будет передано Управление телекоммуникации и связи, занимающееся прослушиванием телефонов.

Таким образом, СБР превратится в орган внутренней, а НРО - в орган внешней разведки.