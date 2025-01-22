В Турции будет снесен отель, в котором произошел пожар

Отель Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, где произошел крупный пожар, унесший 79 жизней, решено снести.

Отель Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, где произошел крупный пожар, унесший 79 жизней, решено снести.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на власти.

Согласно информации, решение о сносе 12-этажной гостиницы, возведенной в 1978 году, принято на основании результатов экспертизы, проведенной специалистами Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции.

Эксперты ведомства выявили серьезные повреждения основных конструкций здания и пришли к выводу о невозможности его эксплуатации в дальнейшем.

Напомним, что пожар в отеле произошел в ночь на 21 января. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев. В Турции 22 января объявлен общенациональный траур.