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В Турции будет снесен отель, в котором произошел пожар

В Турции будет снесен отель, в котором произошел пожар Отель Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, где произошел крупный пожар, унесший 79 жизней, решено снести.
В регионе
22 января 2025 г. 23:07
В Турции будет снесен отель, в котором произошел пожар

Отель Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции, где произошел крупный пожар, унесший 79 жизней, решено снести.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на власти.

Согласно информации, решение о сносе 12-этажной гостиницы, возведенной в 1978 году, принято на основании результатов экспертизы, проведенной специалистами Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции.

Эксперты ведомства выявили серьезные повреждения основных конструкций здания и пришли к выводу о невозможности его эксплуатации в дальнейшем.

Напомним, что пожар в отеле произошел в ночь на 21 января. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев. В Турции 22 января объявлен общенациональный траур.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə yanğının baş verdiyi hotel söküləcək

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