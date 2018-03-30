 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Турции автомобиль и микроавтобус упали в канал: 8 человек погибли, 4 ранены

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В турецком регионе Байбурт в результате падения в водный канал автомобиля и микроавтобуса 8 человек погибли, 4 ранены.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT, об этом заявил губернатор Байбурта Али Хамза Пехливан.

    На перекрестке Айдынтепе трассы Байбурт-Гюиюшхане автомобиль с иранским государственным номерным знаком упал в водный канал, строящийся для канализационных вод. В машине находились граждане Ирана.

    Вслед за ним двигающийся по маршруту Байбурт-Трабзон микроавтобус упал в тот же канал, совершив вторую аварию. Глубина канала 5 метров.

    В результате аварий погибли граждане Ирана и Турции.

    Расследуются причины аварии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi