В Турции автомобиль и микроавтобус упали в канал: 8 человек погибли, 4 ранены

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В турецком регионе Байбурт в результате падения в водный канал автомобиля и микроавтобуса 8 человек погибли, 4 ранены.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT, об этом заявил губернатор Байбурта Али Хамза Пехливан.

На перекрестке Айдынтепе трассы Байбурт-Гюиюшхане автомобиль с иранским государственным номерным знаком упал в водный канал, строящийся для канализационных вод. В машине находились граждане Ирана.

Вслед за ним двигающийся по маршруту Байбурт-Трабзон микроавтобус упал в тот же канал, совершив вторую аварию. Глубина канала 5 метров.

В результате аварий погибли граждане Ирана и Турции.

Расследуются причины аварии.