В Турции автобус с пассажирами попал в ДТП, есть погибшие и раненые

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В результате аварии автобуса, принадлежащего туристической компании, погибли 5 человек, много пассажиров ранены.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в районе Карги провинции Синоп.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, спасатели и бригады скорой помощи.

Согласно информации, на месте аварии выпало много снега, что вызвало затруднение для спасателей.

В качестве причины аварии указывается гололедица на дорогах.