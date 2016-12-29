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    В Турции автобус с пассажирами попал в ДТП, есть погибшие и раненые

    На место происшествия привлечены сотрудники полиции, спасатели и бригады скорой помощи

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В результате аварии автобуса, принадлежащего туристической компании, погибли 5 человек, много пассажиров ранены. 

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в районе Карги провинции Синоп. 

    На место происшествия прибыли сотрудники полиции, спасатели и бригады скорой помощи.

    Согласно информации, на месте аварии выпало много снега, что вызвало затруднение для спасателей. 

    В качестве причины аварии указывается гололедица на дорогах. 

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