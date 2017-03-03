В Турции арестованы более 3,5 тысяч боевиков ИГИЛ

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Правоохранительными органами Турции к настоящему моменту арестованы более 3500 боевиков террористической группировки ИГИЛ.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

Он отметил, что благодаря аресту террористов предотвращены убийства и другие преступления, а также добавил, что власти Турции не позволили более 50 тыс. пособников ИГИЛ совершить незаконный переход границы.

«Союзники и друзья Турции должны 100 раз подумать, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Они должны решить, с кем продолжат путь — с Турцией или с террористами», — приводит слова Йылдырыма агентство Anadolu.