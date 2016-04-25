В Турции арестованы 954 иностранных гражданина за связи с ИГ

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Власти Турции арестовали с момента начала сирийского конфликта 954 иностранных гражданина, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын журналистам в Анкаре.

"Мы принимаем все необходимые меры для борьбы с ИГ на высшем уровне, борьба с пособниками террористов ведется очень интенсивно. Около 41 тысячи человек включены в список лиц, въезд которым запрещен в нашу страну из-за подозрений в их причастности к ИГ. Более 3,3 тысячи подозрительных иностранцев депортированы, 2,8 тысячи задержаны и 954 человека арестованы", - заявил Калын.