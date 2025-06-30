В Турции арестованы 10 человек в связи с лесными пожарами

В Турции в связи с лесными пожарами задержан 31 человек по подозрению в поджогах, из них 10 арестованы, 10 временно освобождены под судебный контроль.

В Турции в связи с лесными пожарами задержан 31 человек по подозрению в поджогах, из них 10 арестованы, 10 временно освобождены под судебный контроль.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, с 1 июня по настоящее время в стране произошло 1 516 лесных пожаров, из которых 1 507 взяты под контроль. Для тушения пожаров задействовано около 150 самолетов, 25 тысяч человек и около 6 тысяч единиц наземной техники:

"Некоторые пожары, произошедшие в различных провинциях, взяты под контроль. Девять пожаров все еще продолжаются, пожаротушение продолжается. Мы используем 27 самолетов, 105 вертолетов и 14 беспилотных летательных аппаратов для борьбы с возникшей ситуацией. Привлечено около 6 000 водовозов, транспортных средств и машин скорой помощи. Также на пожарах работают 25 тысяч наших героев. Наши самолеты и вертолеты совершили в общей сложности 10 260 вылетов, сбросив 33 200 тонн воды"