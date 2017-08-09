В Турции более 60 туристов госпитализированы из-за отравления в отеле

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Более 60 турецких туристов были доставлены в больницы после пищевого отравления в одном из отелей города Милас провинции Мугла на юго-западе Турции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель администрации Муглы в среду.

Ранее турецкие СМИ сообщили о массовом отравлении в одном из отелей Миласа, при котором пострадали 65 туристов. Они были доставлены в местные больницы, где им оказывается медицинская помощь. Состояние их опасений не вызывает. Власти начали расследование причин отравления.