В Турции 43 человека госпитализированы с пищевым отравлением.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Habertürk.

Отмечается, что 23 студентки, проживающие в общежитии в провинции Сакарья, почувствовали себя плохо после употребления еды из общепита. Все они были госпитализированы с симптомами отравления.

В Бурсе 60 учеников и сотрудников одной из средних школ также почувствовали себя плохо после обеда. Из них 20 были госпитализированы с симптомами отравления.

Отметим, что ранее в Турции уже случались подобные инциденты. В городах Коджаэли, Ризе и Адыяман более 100 студентов получили пищевое отравление.