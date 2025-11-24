В Турции 43 человека госпитализированы с пищевым отравлением
В регионе
- 24 ноября, 2025
- 18:38
В Турции 43 человека госпитализированы с пищевым отравлением.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Habertürk.
Отмечается, что 23 студентки, проживающие в общежитии в провинции Сакарья, почувствовали себя плохо после употребления еды из общепита. Все они были госпитализированы с симптомами отравления.
В Бурсе 60 учеников и сотрудников одной из средних школ также почувствовали себя плохо после обеда. Из них 20 были госпитализированы с симптомами отравления.
Отметим, что ранее в Турции уже случались подобные инциденты. В городах Коджаэли, Ризе и Адыяман более 100 студентов получили пищевое отравление.
Последние новости
19:40
Фото
Кямран Алиев пригласил генпрокурора Румынии в АзербайджанВнешняя политика
19:34
МИД Польши вызвал посла Израиля из-за публикации в ХДругие страны
19:26
Азербайджан поздравил Бруней с 30-летием дипотношенийВнешняя политика
19:17
Кислица: США и Украина обновили мирный план, сократив его до 19 пунктовДругие страны
19:02
Директор Loft Klinika арестован по делу о смертельном пожаре в ЯсамалеПроисшествия
18:58
Фото
Азербайджан и Эстония обсудили увеличение грузопотока из Китая в ЕвропуИнфраструктура
18:54
Ушаков: Многие положения американского мирного плана приемлемы для РоссииВ регионе
18:48
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговорДругие страны
18:46