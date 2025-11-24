Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Турции 43 человека госпитализированы с пищевым отравлением

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 18:38
    В Турции 43 человека госпитализированы с пищевым отравлением

    В Турции 43 человека госпитализированы с пищевым отравлением.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Habertürk.

    Отмечается, что 23 студентки, проживающие в общежитии в провинции Сакарья, почувствовали себя плохо после употребления еды из общепита. Все они были госпитализированы с симптомами отравления.

    В Бурсе 60 учеников и сотрудников одной из средних школ также почувствовали себя плохо после обеда. Из них 20 были госпитализированы с симптомами отравления.

    Отметим, что ранее в Турции уже случались подобные инциденты. В городах Коджаэли, Ризе и Адыяман более 100 студентов получили пищевое отравление.

    Türkiyədə 43 nəfər qidadan zəhərlənib

    Лента новостей