В Турции 20 человек задержаны за незаконное строительство и взяточничество
- 07 апреля, 2026
- 10:04
В двух провинциях Турции – Стамбуле и Ялове – проведена операция по борьбе с незаконным строительством, а также нарушениями правил получения вида на жительство и взяточничеством.
Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.
В рамках расследования, проводимого при координации Специального следственного бюро Главной прокуратуры Стамбула, одновременно была проведена операция по 30 адресам в связи с нарушениями в процессе получения разрешения на строительство и вида на жительство в муниципалитете Ускюдар, а также в по обвинениям во взяточничестве Стамбуле и Ялове.
В ходе операции задержаны 20 человек, в том числе 19 подозреваемых в Стамбуле и один - в Ялове.
