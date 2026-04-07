В Турции 20 человек задержаны за незаконное строительство и взяточничество

В двух провинциях Турции – Стамбуле и Ялове – проведена операция по борьбе с незаконным строительством, а также нарушениями правил получения вида на жительство и взяточничеством.

Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.

В рамках расследования, проводимого при координации Специального следственного бюро Главной прокуратуры Стамбула, одновременно была проведена операция по 30 адресам в связи с нарушениями в процессе получения разрешения на строительство и вида на жительство в муниципалитете Ускюдар, а также в по обвинениям во взяточничестве Стамбуле и Ялове.

В ходе операции задержаны 20 человек, в том числе 19 подозреваемых в Стамбуле и один - в Ялове.