    В Турции 20 человек задержаны за незаконное строительство и взяточничество

    В Турции 20 человек задержаны за незаконное строительство и взяточничество

    В двух провинциях Турции – Стамбуле и Ялове – проведена операция по борьбе с незаконным строительством, а также нарушениями правил получения вида на жительство и взяточничеством.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на TRT Haber.

    В рамках расследования, проводимого при координации Специального следственного бюро Главной прокуратуры Стамбула, одновременно была проведена операция по 30 адресам в связи с нарушениями в процессе получения разрешения на строительство и вида на жительство в муниципалитете Ускюдар, а также в по обвинениям во взяточничестве Стамбуле и Ялове.

    В ходе операции задержаны 20 человек, в том числе 19 подозреваемых в Стамбуле и один - в Ялове.

    Türkiyədə qanunsuz tikinti və rüşvətlə bağlı 20 nəfər saxlanılıb

    Последние новости

    10:12

    Люк Коффи назвал впечатляющим прогресс в восстановлении Карабаха

    Внешняя политика
    10:04

    Умерла учительница, на которую напал школьник в Пермском крае - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    10:04

    В Турции 20 человек задержаны за незаконное строительство и взяточничество

    В регионе
    09:54

    Соединяющий Саудовскую Аравию и Бахрейн мост закрыли из-за опасений иранских атак

    Другие страны
    09:50

    В Таджикистане построят солнечную электростанцию мощностью 250 МВт

    В регионе
    09:44

    В Москве госпитализированы 28 работников Красноярского музыкального театра

    В регионе
    09:43

    В Каспийском море вновь произошло землетрясение

    Происшествия
    09:39

    Нефть подорожала на опасениях эскалации конфликта на Ближнем Востоке

    Энергетика
    09:39
    Фото
    Видео

    МЧС: В Баку и регионах продолжаются работы по ликвидации последствий ливней

    Внутренняя политика
    Лента новостей