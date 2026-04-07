    Türkiyədə qanunsuz tikinti və rüşvətlə bağlı 20 nəfər saxlanılıb

    Region
    • 07 aprel, 2026
    • 09:43
    Türkiyədə qanunsuz tikinti və rüşvətlə bağlı 20 nəfər saxlanılıb

    Türkiyənin iki əyalətində - İstanbul və Yalovada qanunsuz tikinti, eləcə də yaşayış icazəsi pozuntuları və rüşvətə qarşı əməliyyat keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "TRT Haber" yayıb.

    Bildirilib ki, İstanbul Baş Prokuroru Xüsusi İstintaq Bürosunun koordinasiyası ilə aparılan istintaq çərçivəsində Üsküdar Bələdiyyəsində tikinti və yaşayış icazəsi prosesindəki pozuntulara, həmçinin rüşvət iddialarına dair İstanbul və Yalovada eyni anda 30 ünvanda əməliyyat keçirilib.

    Əməliyyatla İstanbulda 19, Yalovada 1 şübhəli olmaqla 20 nəfər saxlanılıb.

    Türkiyə İstanbul Üsküdar Yalova
    В Турции 20 человек задержаны за незаконное строительство и взяточничество

