В Туапсе после массированной атаки дронов возник пожар в порту
В регионе
- 20 апреля, 2026
- 07:19
Из-за масштабного налета БПЛА на территории морского порта Туапсе в Краснодарском крае РФ начался пожар, в результате инцидента погиб один человек.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев.
"Минувшей ночью Туапсе пережил очередную крупную атаку дронов. Предварительные данные указывают на то, что на территории порта погиб мужчина. Приношу искренние соболезнования семье погибшего. Второй пострадавший сейчас получает требуемое лечение врачей. (...) В зоне морского порта зафиксировано возгорание", - отметил он.
Кондратьев уточнил, что падающие фрагменты дронов выбили окна в ряде строений города, помимо этого, зафиксированы повреждения газопровода.
10:10
Fars: За время конфликта в Иране серьезные повреждения получили не более 20 самолетовДругие страны
10:07
Байрамов на сессии ESCAP призвал к укреплению регионального сотрудничестваВнешняя политика
09:50
Партия Румена Радева с отрывом лидирует на выборах в БолгарииДругие страны
09:49
МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 172 пожара, 30 человек эвакуированыПроисшествия
09:46
В Баку мотоциклист погиб при столкновении с автомобилемПроисшествия
09:39
Акции европейских оборонных компаний дешевеют на фоне пересмотра характера войнДругие страны
09:31
В Иране казнили двух человек по обвинению в связях с "Моссад"Другие страны
09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.04.2026)Финансы
08:44