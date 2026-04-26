В ряде районов Азербайджана идет снег, в Баку усилился ветер

В ряде районов Азербайджана к утру воскресенья наблюдаются осадки, в Баку и на Абшероне усилился ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Дашкесанском и Гедабейском районах выпал снег.

Так, количество выпавших осадков в Губе, Гёйгёле, Гедабее составило 5 мм, Гусаре - 3 мм, Дашкесане - 2 мм, Хачмазе, Гяндже, Нафталане, Шабране, Астаре, Ярдымлы, Астаре, Лянкяране, Лерике - 1 мм.

Максимальная скорость северо-западного ветра в Гёйчае составила 26 м/с, Агдаме и Нафталане - 24, Тертере и Исмаиллы - 22, Огузе - 21, Нефтчале, Габале, Барде - 20, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Загатале, Балакене, Шеки, Зардабе, Дашкесане - 18, Сабирабаде - 17, Мингячевире, Гобустане, Билясуваре - 16, Джульфе - 15 м/с.

В Гяндже, Шамкире, Алтыагадже, Гусаре, Лерике наблюдается туман. Дальность видимости снизилась до 500 метров.