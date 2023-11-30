В Трабзоне отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева

В Черноморском техническом университете в турецком городе Трабзоне состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летию Турецкой Республики.

В Черноморском техническом университете в турецком городе Трабзоне состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летию Турецкой Республики.

Как сообщили анкаринскому бюро Report в посольстве Азербайджана в Турции, на мероприятии, организованном генеральным консульством Азербайджана в Карсе, участвовали посол Рашад Мамедов, официальные лица Трабзонской области, представители общественности и студенты.

Генконсул Азербайджана в Карсе Нуру Гулиев выступил перед участниками мероприятия.

Мероприятие продолжилось грандиозной концертной программой в исполнении творческого коллектива Нахчыванской государственной филармонии.