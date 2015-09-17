В Тегеране завершились двухдневные консультации Ирана и МАГАТЭ

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В Тегеране завершились двухдневные переговоры экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Ирана. Об этом сообщило в среду агентство IRNA.

"Иран и эксперты МАГАТЭ в течение двух дней продолжили обсуждение вопросов, касающихся ядерной программы ИРИ, по которым у атомного агентства оставались сомнения" - приводит IRNA слова представителя Ирака в МАГАТЭ Резы Наджафи.

В соответствии со сроками, оговоренными соглашением Ирана и МАГАТЭ от 14 июля, атомное агентство запросило у Ирана пояснения по невыясненным моментам, и 8 сентября эти объяснения были предоставлены в письменном виде.

Как отметил заместитель генерального директора МАГАТЭ Теро Варьоранта, возглавивший команду экспертов агентства на прошедших в Тегеране консультациях, следующая встреча сторон состоится в конце сентября.

Все мероприятия в рамках дорожной карты должны быть завершены к 15 октября, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.