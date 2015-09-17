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    В Тегеране завершились двухдневные консультации Ирана и МАГАТЭ

    Следующая встреча состоится в конце сентября

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В Тегеране завершились двухдневные переговоры экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и Ирана. Об этом сообщило в среду агентство IRNA.

    "Иран и эксперты МАГАТЭ в течение двух дней продолжили обсуждение вопросов, касающихся ядерной программы ИРИ, по которым у атомного агентства оставались сомнения" - приводит IRNA слова представителя Ирака в МАГАТЭ Резы Наджафи.

    В соответствии со сроками, оговоренными соглашением Ирана и МАГАТЭ от 14 июля, атомное агентство запросило у Ирана пояснения по невыясненным моментам, и 8 сентября эти объяснения были предоставлены в письменном виде.

    Как отметил заместитель генерального директора МАГАТЭ Теро Варьоранта, возглавивший команду экспертов агентства на прошедших в Тегеране консультациях, следующая встреча сторон состоится в конце сентября.

    Все мероприятия в рамках дорожной карты должны быть завершены к 15 октября, отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

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