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В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19

В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19 В иранской столице Тегеране закроются центральный базар и банки из-за тяжелой ситуации с COVID-19
В регионе
19 июля 2021 г. 17:20
В Тегеране ужесточили меры из-за COVID-19

В иранской столице Тегеране закроются центральный базар и банки из-за тяжелой ситуации с COVID-19. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают власти Ирана.

"Тегеранский базар в соответствии с решением национального штаба борьбы с коронавирусом закрывается на шесть дней из-за тяжелых условий с COVID-19… на данный момент Тегеран находится в красной зоне распространения коронавирусной инфекции", - приводит телеканал IRIB слова председателя палаты профсоюзов Тегерана Касем Нодэ Фарахани.

О закрытии банков в Тегеране заявил секретарь оперативного отдела при штабе по борьбе с коронавирусом Бабак Динпараст.

"Банки и торговые учреждения в Тегеране, а также Альборзе закрываются на шесть дней", - приводит телеканал IRIB слова Динпараста.

В Иране продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация из-за COVID-19. За сутки в стране выявлен 25 441 новый случай заражения, общее число заболевших выросло до 3 548 704. Пандемия унесла жизни 87 374 иранцев, выздоровели 3 152 653 человека. В красной зоне распространения вируса находится несколько регионов Ирана. Самый высокий показатель зарегистрирован в провинциях Тегеран, Хузестан и Белуджистан.

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