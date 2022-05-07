В Тегеране пройдет международный шахматный турнир, приуроченный ко дню рождения Гейдара Алиева

По случаю 99-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева 10 мая при организации посольства Азербайджана в Иране пройдет международный шахматный турнир с участием дипломатических представительств в Тегеране.

По случаю 99-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева 10 мая при организации посольства Азербайджана в Иране пройдет международный шахматный турнир с участием дипломатических представительств в Тегеране.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Иране.

Шахматный турнир пройдет по швейцарской системе, победители состязания будут награждены специальными призами.

В турнире примут участие сотрудники представительства Организации объединенных наций в Иране, штаб-квартиры Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Тегеране, дипломаты из Турции, Польши, Франции, Венгрии, России, Кении, Филиппин и других государств, работающие в посольствах в Иране.