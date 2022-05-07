О нас
Аудио новости

В Тегеране пройдет международный шахматный турнир, приуроченный ко дню рождения Гейдара Алиева

В Тегеране пройдет международный шахматный турнир, приуроченный ко дню рождения Гейдара Алиева По случаю 99-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева 10 мая при организации посольства Азербайджана в Иране пройдет международный шахматный турнир с участием дипломатических представительств в Тегеране.
В регионе
7 мая 2022 г. 09:29
В Тегеране пройдет международный шахматный турнир, приуроченный ко дню рождения Гейдара Алиева

По случаю 99-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева 10 мая при организации посольства Азербайджана в Иране пройдет международный шахматный турнир с участием дипломатических представительств в Тегеране.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Иране.

Шахматный турнир пройдет по швейцарской системе, победители состязания будут награждены специальными призами.

В турнире примут участие сотрудники представительства Организации объединенных наций в Иране, штаб-квартиры Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Тегеране, дипломаты из Турции, Польши, Франции, Венгрии, России, Кении, Филиппин и других государств, работающие в посольствах в Иране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyevin anadan olmasının ildönümü münasibətilə Tehranda beynəlxalq şahmat turniri keçiriləcək

Самое важное

В Суговушане стартовала регата Кубок президента
ФотоВ Суговушане стартовала регата "Кубок президента"
6 мая 2022 г. 11:04
BP и партнеры не будут экспортировать нефть по западному маршруту в мае
BP и партнеры не будут экспортировать нефть по западному маршруту в мае
5 мая 2022 г. 17:54
Состоялось открытие памятника народному поэту Фикрету Годже
ФотоСостоялось открытие памятника народному поэту Фикрету Годже
5 мая 2022 г. 11:22
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя в Зангиланском районе
4 мая 2022 г. 21:06
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
Президент Азербайджана: Мы разоблачим их перед миром, и они заплатят нам компенсацию
4 мая 2022 г. 16:27
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
Бакинский марафон-2022 пройдет 15 мая
4 мая 2022 г. 16:20
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Репортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
ФотоРепортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
3 мая 2022 г. 16:34
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
3 мая 2022 г. 15:21
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
3 мая 2022 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi