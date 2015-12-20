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    ​В Тегеране отменены занятия в школах из-за загрязнения воздуха

    Мегаполис окутан густым серым смогом, снижена видимость на дорогах

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Власти Тегерана в субботу приняли решение закрыть на воскресенье школы иранской столицы из-за критической ситуации с загрязнением воздуха.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении телеканала Press TV.

    "Загрязнение воздуха в Тегеране достигло тревожного уровня, что побудило власти закрыть школы", - говорится в сообщении.

    Суббота и воскресенье в ИРИ являются рабочими днями.

    Как заявил в субботу телеканалу заместитель губернатора провинции Тегеран Хасан Карими, если уровень загрязненности воздуха в воскресенье не понизится, то занятия будут вынуждены отменить и в понедельник.

    Мегаполис с населением в 14 млн человек, окутан густым серым смогом, снижена видимость на дорогах.

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