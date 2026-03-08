В Тегеране на фоне американо-израильских авиаударов наблюдается дефицит топлива

Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    • 08 марта, 2026
    • 12:30
    Губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садек Мотамедиан заявил в эфире Иранского государственного телевидения, что в столице наблюдается "временный дефицит" топлива на фоне американо-израильских авиаударов.

    Как передает Report, чиновник рассказал, что удары были нанесены по нефтехранилищам в нескольких районах Тегерана.

    "Эти атаки создали проблемы с поставкой топлива. Устранение последствий займет 2-3 дня", - уточнил Мотамедиан.

    Он также попросил жителей столичного региона "воздержаться от ненужных поездок и экономить топливо".

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. В результате авиаударов США и Израиля аятолла Али Хаменеи был убит в 28 февраля утром, однако информацию в Иране подтвердили лишь 1 марта. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

