В Тегеране на фоне американо-израильских авиаударов наблюдается дефицит топлива

Губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садек Мотамедиан заявил в эфире Иранского государственного телевидения, что в столице наблюдается "временный дефицит" топлива на фоне американо-израильских авиаударов.

Как передает Report, чиновник рассказал, что удары были нанесены по нефтехранилищам в нескольких районах Тегерана.

"Эти атаки создали проблемы с поставкой топлива. Устранение последствий займет 2-3 дня", - уточнил Мотамедиан.

Он также попросил жителей столичного региона "воздержаться от ненужных поездок и экономить топливо".

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося авиаудары по городам республики. В результате авиаударов США и Израиля аятолла Али Хаменеи был убит в 28 февраля утром, однако информацию в Иране подтвердили лишь 1 марта. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.