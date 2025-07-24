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В Тебризе осталось запасов воды на 75 дней

В Тебризе осталось запасов воды на 75 дней В Тебризе осталось запасов воды на 75 дней
В регионе
24 июля 2025 г. 13:36
В Тебризе осталось запасов воды на 75 дней

Потребление воды в Тебризе достигло критического уровня, в городе осталось запасов воды на 75 дней.

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом на пресс-конференции заявил глава Региональной водной компании Восточного Азербайджана Юсиф Гафарзаде.

По его словам, среднее потребление питьевой воды в регионе достигает 12 тысяч литров в секунду, а в часы пик этот показатель превышает 13 тысяч литров.

Он отметил, что годовое потребление питьевой воды уже составляет 380 миллионов кубометров, что является большой цифрой, требующей серьезного управления. В сельских районах потребляется 90 миллионов кубометров воды.

Гафарзаде сообщил, что пять городов провинции в настоящее время находятся в красном статусе (кризисном положении), а девять городов приближаются к порогу кризиса. Тебриз также входит в число этих кризисных городов.

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Версия на азербайджанском языке Təbrizdə 75 günlük su ehtiyatı qalıb

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