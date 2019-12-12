В Тбилиси задержаны 12 человек во время столкновений у парламента

Сотрудники полиции задержали у парламента Грузии в Тбилиси 12 участников акции протеста.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении МВД страны.

По данным министерства, все они задержаны за неповиновение полиции и мелкое хулиганство.

Среди задержанных - лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе.

Полиция сегодня утром пресекла попытку нескольких десятков представителей оппозиционных партий заблокировать входы в здание парламента. Лидеры оппозиции заявили, что пришли к парламенту в знак протеста против избрания в состав Верховного суда Грузии 19 кандидатов, которые, работая на должности судей, выполняли все решения "продиктованные властями".