В Тбилиси временно прекращены работы по ликвидации последствий наводнения

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Работы в ущелье реки Вере и территории Тбилисского зоопарка по ликвидации последствий произошедшего 14 июня наводнения временно прекращены, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили журналистам представители местных властей, "техника и спасатели выведены из ущелья Вере, оттуда вывезены несколько семей, проживающих в домах недалеко от реки".

Отмечается, что "это решение, принятое в связи с начавшимся дождем, носит превентивный характер" - таким образом власти намерены обезопасить граждан, находящихся в ущелье. Работы будут возобновлены утром в воскресенье.

Река Вере берет начало на восточных склонах Триалетского хребта, она впадает в реку Куру в центре Тбилиси, проходя несколько тоннелей на территории города.

По данным властей Грузии, в результате наводнения 14 июня в Тбилиси погибли 19 человек, без вести пропали трое. Затоплены более сотни одноэтажных и двухэтажных жилых домов, ряд подземных переходов и площадей, был парализован ряд участков автотрасс, повреждены несколько инфраструктурных объектов. По официальным данным, общий ущерб от стихийного бедствия составил 100 миллионов лари (почти $45 млн).