В Тбилиси состоялось мероприятие по случаю Дня Победы Азербайджана

В Тбилиси отметили 5-ю годовщину Дня Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие, организованное посольством Азербайджана в Грузии, прошло в Государственном академическом драмтеатре им. Шота Руставели.

В нем приняли участие официальные лица, представители дипломатического корпуса, общественности, азербайджанской общины в Грузии с целью почтить память шехидов, героически павших в войне, отдать дань заслугам ветеранов в этой исторической победе Азербайджана, а также укрепить единство и солидарность среди представителей двух стран.

Посол нашей страны Фаиг Гулиев заявил, что мероприятие является ярким примером дружбы и солидарности между народами Грузии и Азербайджана.

Мероприятие продолжилось художественной концертной программой.