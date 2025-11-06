Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Тбилиси состоялось мероприятие по случаю Дня Победы Азербайджана

    В регионе
    • 06 ноября, 2025
    • 19:01
    В Тбилиси состоялось мероприятие по случаю Дня Победы Азербайджана

    В Тбилиси отметили 5-ю годовщину Дня Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

    Как сообщает грузинское бюро Report, мероприятие, организованное посольством Азербайджана в Грузии, прошло в Государственном академическом драмтеатре им. Шота Руставели.

    В нем приняли участие официальные лица, представители дипломатического корпуса, общественности, азербайджанской общины в Грузии с целью почтить память шехидов, героически павших в войне, отдать дань заслугам ветеранов в этой исторической победе Азербайджана, а также укрепить единство и солидарность среди представителей двух стран.

    Посол нашей страны Фаиг Гулиев заявил, что мероприятие является ярким примером дружбы и солидарности между народами Грузии и Азербайджана.

    Мероприятие продолжилось художественной концертной программой.

