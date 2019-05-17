В Тбилиси прошло всенародное шествие - ФОТО

17 мая в Тбилиси прошло всенародное шествие по случаю Дня святости семьи.
Как сообщает местное бюро Report, шествие, проходящее по инициативе грузинской патриархии, началось на Площади Первой Республики.
Цель мирной акции с участием тысяч людей заключалась в демонстрации поддержки традиционных ценностей общества.
Отметим, что после противостояния на акции в Тбилиси 17 мая 2013 года между священниками и представителями сексуальных меньшинств, в 2014 году патриархия Грузии учредила этот день как День святости семьи.
Cəmilə BabayevaАвтор новости