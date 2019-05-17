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В Тбилиси прошло всенародное шествие - ФОТО

В Тбилиси прошло всенародное шествие
© Report

17 мая в Тбилиси прошло всенародное шествие по случаю Дня святости семьи.  

Как сообщает местное бюро Report, шествие, проходящее по инициативе грузинской патриархии, началось на Площади Первой Республики. 

Цель мирной акции с участием тысяч людей заключалась в демонстрации поддержки традиционных ценностей общества.

Отметим, что после противостояния на акции в Тбилиси 17 мая 2013 года между священниками и представителями сексуальных меньшинств, в 2014 году патриархия Грузии учредила этот день как День святости семьи. 

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